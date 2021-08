Verstappen heeft zijn favoriete Grand Prix gewonnen, maar het geeft bar weinig voldoening

Hamilton leeft mee met fans: ‘Ze zijn beroofd van een race en moeten hun geld terug krijgen’

21:48 Lewis Hamilton scoorde tijdens de verregende Grand Prix van België met zijn derde plaats 7,5 punt en zag zijn voornaamste concurrent Max Verstappen daardoor tot op drie punten naderen. Toch was de leider in de WK-stand na afloop vooral bezig met de fans, die na een hele dag in de regen niet meer hadden gezien dan een handvol rondjes achter de safety car.