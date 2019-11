Verstappen: Het is tijd dat de jonkies het overnemen

WK-klassement: Verstappen stijgt naar vierde plek, Hamilton is wereldkam­pi­oen

3 november Lewis Hamilton is voor het derde jaar op rij en voor de zesde keer in totaal wereldkampioen. Na zijn tweede plek in Amerika is hij niet meer in te halen. Max Verstappen klimt naar de vierde plek in de ranglijst. Bij de constructeurs is Mercedes voor het zesde jaar op rij wereldkampioen.