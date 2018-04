Verstappen: Het wordt tricky met de sterke wind

Door Arjan Schouten



De bijnaam van Bakoe is Windy City en vandaag wordt duidelijk waarom. Een strenge bries van windkracht 6 (zo’n 50 kilometer per uur) gaat vanmiddag invloed hebben op de Grand Prix aan de Kaspische Zee, als om 14.10 (Nederlandse tijd) de startlichten doven.



Zeker op het stratencircuit, waar de vele gebouwen rondom het asfalt als tunnels werken, waar de wind doorheen gaat blazen. ,,We hebben dat allemaal gesimuleerd, weten van de simulator wel wat er aan komt’‘, aldus Max Verstappen. ,,Maar tricky wordt het wel. Als rijder ga je niet de eerste ronde vol gas overal op aan remmen.''



Bekijk hieronder de samenvatting van de kwalificatie van gisteren terug.

Quote Er zijn hier nog zoveel kansen om naar voren te gaan. Max Verstappen Verstappen heeft al in de muur gezeten, tijdens de eerste training op vrijdag. ,,Heel ongelukkig, maar die dingen gebeuren. Daarna is het zaak om de snelheid zo snel mogelijk weer op te pikken’‘, aldus Verstappen. ,,Ik raak daar niet van in de war, hoor. Als je hier al onzeker van wordt, hoor je hier sowieso niet thuis. De tweede training zat het qua snelheid al meteen weer goed.''

In de kwalificatie - uitslag hieronder - leverde hij met de RB14 weer iets in op Ferrari en Mercedes, maar dat verhaal is bekend. In de race komt Red Bull - met Verstappen startend vanaf P5 en Daniel Ricciardo van P4 - altijd sterker voor de dag dan op de zaterdagen. ,,In de race zijn we altijd competitiever. Even zien hoe de supersofts waar de hele top-5 op start, zich gaan gedragen.‘’

Kimi Räikkönen, op de eerste startrij in de eerste drie races, start in Bakoe pas vanaf P6 op de ultra’s na een laatste mislukte kwalificatierondje. De Fin van Ferrari kan daarmee wel eens de openingsfase van de GP bepalen. Als hij als eerste naar binnen duikt, zal de rest mogelijk reageren. Met collega Sebastian Vettel vooraan op de iets minder zachte ultra’s, is het interessant om te zien met welke strategie Ferrari de GP begint.

Volledig scherm Het circuit in Bakoe. © ANP

Tegelijkertijd weet iedereen na vorig jaar dat alle strategieën compleet overhoop kunnen worden gehaald door een safety car-situatie, niet ondenkbaar op het krappe circuit in Bakoe. Vorig jaar won Daniel Ricciardo in alle chaos vanaf plaats tien. ,,Het eerste jaar was saai hier, maar hopelijk wordt het weer net als vorig jaar. Dan kan alles weer overhoop’‘, weet Verstappen. ,,Er zijn hier nog zoveel kansen om naar voren te gaan. We hebben een prima auto nu, er kan nog van alles gebeuren. Ik zie niet in waarom de race niet nog veel beter zou kunnen gaan dan de kwalificatie.''