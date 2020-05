Verstappen: ‘Ik ga absoluut niet naar Ferrari’

,,Ik zag wat vragen voorbijkomen of ik naar Ferrari ga, maar ik kan jullie verzekeren dat dat absoluut niet het geval is", zei de Limburgse Formule 1-coureur in een 'vraag en antwoord' op het Instagramaccount van zijn sponsor Puma.

Verstappen verlengde in januari zijn contract bij Red Bull tot en met 2023. ,,Het is wat het is. Iemand anders krijgt nu de kans bij Ferrari te rijden, wat natuurlijk een fantastisch team is", aldus de Nederlandse coureur, die erop gokt dat Sainz het stoeltje krijgt.



De Formule 1 moet dit jaar nog beginnen. Door het coronavirus is er nog geen enkele grand prix gereden. Het is de bedoeling dat de raceklasse op 5 juli van start gaat in Oostenrijk.