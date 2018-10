Verstappen: Ik heb MotoGP-verbod van Red Bull

Vorig jaar liet Verstappen zich ontvallen dat 'hij dolgraag eens zou deelnemen aan een MotoGP'. ,,Toen ik acht jaar oud was ben ik al eens op een motor gezet. Ik was op die leeftijd gewend om te racen op vier én twee wielen. Ik vond motorrijden geweldig. Het is inderdaad iets gevaarlijker, maar ik zou het dolgraag eens echt proberen. MotoGP is een totaal andere wereld, maar dat gevoel om met je knieën dicht langs het asfalt te scheren in de bochten... Dat lijkt me een prachtig gevoel.''



Verstappen zei woensdag dat hij een verzoek had ingediend bij Red Bull - onder meer eigenaar van het KTM MotoGP-team en subsponsor van tal van grote merkenteams - maar dat zijn verzoek niet was gehonoreerd. ,,Ik heb een Harley-Davidson aangeschaft en vroeg aan Red Bull of het mogelijk was een MotoGP-motor te proberen, maar ze waren gedecideerd in hun antwoord: Nee, dit is te gevaarlijk.''