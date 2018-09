Verstappen: Ik vind wel dat we hard moéten blijven racen

Verstappen was wel tevreden met de kwaliteit van zijn auto. ,,Qua snelheid was het vandaag goed, ook al zijn we heel langzaam op het rechte stuk." De coureur van Red Bull kijkt naar eigen zeggen uit naar de race in Singapore. Het smalle stratencircuit zou de RB14 moeten liggen. ,,Qua auto gaat het nu goed. Ik hoop dat we in Singapore genoeg vermogen met de motor hebben om mee te doen."



Verstappen kreeg naast de tijdstraf ook twee strafpunten op zijn superlicentie. Hij staat daardoor op vijf punten over de afgelopen twaalf maanden. Bij twaalf punten in twaalf maanden, krijgt een coureur een grand prix schorsing.