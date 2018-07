Verstappen: Ik wilde iets té snel

Door Arjan Schouten



‘s Morgens iets vroeger dan gepland klaar door een kapotte versnellingsbak. Na de lunch gespind door het Engelse grind, zo de muur in. Niet al te hard, maar toch een crash die een kruis maakte over alle actie van Max Verstappen in de tweede training. Wat er gebeurde? ,,Ik wilde een beetje té snel zijn op de harde band. Ik was té snel voor de condities. Wilde te rap door de bocht en verloor zo de auto’‘, vertelde Verstappen rustig aan alle journalisten die hem gewapend met microfoon en camera op stonden te wachten bij de uitgang van de garage van Red Bull. Vorige week nog de beste, nu matig gestart in Silverstone. Hét verhaal dus. ,,Natuurlijk had ik vandaag wat meer willen rijden. Ideaal is dit niet, een beetje jammer dat het zo begint. Maar het is niet anders.‘’



De Limburger is er de man niet naar om in paniek te raken als een weekend anders loopt dan vooraf gepland. ,,We hebben morgen ook nog. De derde training duurt lang genoeg om daar ook nog het een en ander te proberen.‘’



Ook wel eens anders, dit seizoen: over zijn auto heeft hij niets te klagen. ,,Het voelt allemaal goed. We verliezen alleen ietsje teveel tijd op de rechte stukken, wat jammer is. We zitten er redelijk bij, maar zoals het er nu naar uitziet vechten me hier morgen niet mee voor poleposition.‘’