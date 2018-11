‘Verstappen in 2019 jongste wereldkampioen ooit maken’

Marko ziet de vorm in Mexico, waar Max Verstappen de overwinning pakte, als een teken hoe sterk de RB14 chassis is. Hij gaat er van uit dat de Honda-motor, die volgend jaar de Renault-motor vervangt, het verschil gaat maken.



Marko is er van overtuigd dat Verstappen de wereldtitel kan winnen. ,,Hij is ongelofelijk. Hij praat over de boardradio alsof hij thuis met een kop thee zit. We zijn hoopvol dat Honda, met de progressie die ze boeken, ons in de situatie brengt dat we nog nadrukkelijker mee kunnen strijden om het wereldkampioenschap.



Sebastian Vettel is momenteel de jongste wereldkampioen in de Formule 1. Hij deed dat tevens in dienst van Red Bull in 2010, toen hij 23 jaar en 134 dagen oud was. Verstappen is momenteel 21 jaar oud. ,,We kijken echt uit naar volgend seizoen”, vertelt Marko aan Motorsport.com. ,,We hadden met Vettel al de jongste wereldkampioen in de Formule 1, maar dat willen we met Max weer. Er zijn volgend seizoen geen excuses meer.”