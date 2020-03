Verstappen in actie in alternatieve digitale Grand Prix

In het simulatiespel Rfactor2 reed Verstappen de snelste tijd in de kwalificatie en in de korte sprintrace die volgde was hij ook sneller dan de concurrentie. In de uiteindelijke finale startte hij vanaf de tiende plek, maar raakte in de eerste bocht betrokken bij een crash waardoor hij niet om de winst mee kon doen en uiteindelijk als elfde eindigde.



Naast Verstappen deed ook Rudy van Buren mee. De Nederlander won enkele jaren geleden The World's Fastest Gamer, een simracing-project van Formule 1-team McLaren, waarmee hij een contract verdiende als simulatorcoureur voor de Engelse renstal. Van Buren eindigde in de finale op de derde plek.



Naast Verstappen raceten ook bekende coureurs als Simon Pagenaud (Indy500-winnaar), Juan Pablo Montoya (voormalig F1-coureur), Felix Rosenqvist (Formule E-coureur) en Antonio Felix da Costa (Formule E-coureur) mee.