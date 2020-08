Verstappen in middagtraining het snelst, Ferrari's opnieuw bedroevend

De middagtraining stond voor de coureurs in het teken van het oefenen van een kwalificatierun, gevolgd door de wat langere stints. Ook Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean en Kevin Magnussen konden daaraan meedoen. De beide Haas-coureurs kwamen met nog iets meer dan een half uur te gaan het asfalt op, voorzien van een geheel nieuwe power unit. Zij zagen Ricciardo niet veel later uitvallen toen zijn hydraulische druk wegviel.



De coureurs werd in de slotfase nog een paar minuten asfalttijd ontnomen toen uit het niets de rode vlag werd gezwaaid. In bocht 1 bleek wat boarding los te zijn gekomen en op de baan te liggen. Wie of wat hiervan precies de oorzaak was, is nog niet bekend. Op dat moment had Verstappen al even de snelste tijd geklokt: 1.43,744. Dat was net voor Ricciardo en Hamilton, die geen vlekkeloze ronde had. Bottas, in de ochtend nog het snelst, finishte achter Alexander Albon en Sergio Pérez als zesde. De Ferrari's waren opnieuw bedroevend op het lange, snelle circuit. Charles Leclerc en Sebastian Vettel kwamen niet verder dan P15 en P17 respectievelijk. Of de rode equipe momenteel echt niet beter kan zal morgen en zondag moeten blijken.



De Formule 1 volg je op Ziggo Sport.