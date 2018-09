Verstappen in niemandsland: 'Geen concurrentie'

Een race in niemandsland dreigt op Monza voor ‘best of the rest’ Max Verstappen. Hij is in Italië te langzaam voor Mercedes en Ferrari en de rest houdt hem weer niet bij. ,,Maar raken ze elkaar dan wordt het weer een heel andere wedstrijd", zo houdt de Nederlander hoop.

Door Arjan Schouten



De Ferrari’s gaat hij niet bijhouden in zijn RB14. Lewis Hamilton is ook veel te snel. Maar Max Verstappen houdt hoop. ,,Het blijft een beetje afwachten nu, maar ik zie wel dat Valtteri Bottas nog niet zijn beste weekend heeft qua snelheid, vergeleken met die andere drie. Misschien dat we daar nog een beetje kunnen aanhaken."

Quote Op pure snelheid gaan we niet naar voren. En van achteren komt er ook niets. Max Verstappen Met de nadruk op misschien, want ook die tweede Mercedes lijkt te rap en dan is het echt hopen op een incident voor de neus van Verstappen om in Monza nog te verrassen zoals vorige week in Spa, waar hij derde werd. ,,F1 blijft toch altijd nog een beetje onvoorspelbaar", houdt Verstappen vol. ,,Als er voor je wat gebeurt en ze raken elkaar, dan wordt het weer een heel andere wedstrijd."



Zo niet, dan wordt Verstappen morgen vijfde. Want achter hem verwacht hij ook niemand. Ook geen vrees dat Haas, het vierde team in Monza, voorbij komt? ,,Haas? Met wat dan? Nee, joh. Schei toch uit. Geen kans", is de Limburger duidelijk.

Als de toppers dringen in de eerste bocht moet er idealiter wat gebeuren. Zo niet, dan wacht hem hoogstwaarschijnlijk een saaie, eenzame middag. ,,Op pure snelheid gaan we niet naar voren. En van achteren komt er ook niets", weet hij.

Nieuwe motor

De nieuwe motor die ook hij vandaag in zijn auto had, gaat hem ook niet helpen. ,,Daarmee boeken we meer winst in de kwalificatie dan in de race. Je hebt iets meer vermogen, maar dat komt er in de race niet zo uit.‘’



Gisteravond laat werd besloten de Spec C van Renault ook in zijn auto te installeren, na een dag testen in de bolide van Daniel Ricciardo. ,,Gewoon omdat die nog iets sneller is. En tot nu toe loopt de motor mooi. We gaan wel zien hoe lang die het uithoudt. Ik denk dat Renault dat zelf ook niet weet. Dat is al vier jaar zo…"

Zijn hoop is dat hij morgen minder dan een seconde verliest per rondje. ,,Maar het zal meer zijn dan een halve seconde’‘, voorspelt Verstappen, die verwacht zich sowieso wel te vermaken in het Italiaanse racepark. Boeiend of saai, hij slaat zich er wel doorheen. ,,Dat remmen en insturen steeds van een hoge naar lage snelheid, dat maakt het toch wel moeilijk. Maar in een GP zoals Monaco bijvoorbeeld, daar zit de druk er veel meer op. Daar hang je overal zo in de muur. Hier is het een compleet ander verhaal."



Wat Verstappen doet in de minder spannende periodes, morgen? Een telefoontje plegen wellicht? Verstappend, lachend: ,,Het zou kunnen, op het rechte stuk. Nee, ik kijk een beetje om me heen. Alles een beetje in de gaten houden, hè. Deed ik met karten ook altijd."

