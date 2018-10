Verstappen kan 'binnenbochtje' in Austin vergeten

Regen tijdens vrije trainingen, vaker droog tijdens Grand Prix VS

14:06 Zo droog als het in Nederland is, zo nat is het deze dagen in grote delen van de staat Texas, waar komend weekend de Formule 1 neerstrijkt. Vrijwel zeker gaan de vrije trainingen vrijdag plaatsvinden in regenbuien. In het weekend is er meer kans op droge perioden.