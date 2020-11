Verstappen kan niet meer jongste wereldkampioen ooit worden

De 23-jarige Nederlander viel op Imola uit door een klapband, terwijl hij op de tweede plaats lag achter Lewis Hamilton. De Brit boekte zijn 93e zege in de Formule 1 en kan over twee weken in Turkije zijn zevende wereldtitel binnenhalen. Verstappen heeft, met nog vier grands prix te gaan, 120 punten achterstand op Hamilton. Hij kan nog maximaal 104 punten pakken als hij de resterende races allemaal wint en daarin ook steeds de snelste rondetijd neerzet.

Verstappen debuteerde in 2015, op 17-jarige leeftijd, als jongste coureur ooit in de koningsklasse van de autosport. Hij werd al snel ook de jongste coureur die in de punten reed en een jaar later, direct na zijn overstap van Toro Rosso naar Red Bull, werd Verstappen ook de jongste racewinnaar ooit in de Formule 1. Als 18-jarige zegevierde hij in de Grote Prijs van Barcelona.



De Nederlander wilde ook graag Vettel aflossen als jongste wereldkampioen ooit, maar echt meedoen om de titel lukt vooralsnog niet omdat de Mercedessen ieder jaar te snel zijn. Vettel was 23 jaar en 134 dagen toen hij in 2010 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde bij Red Bull.