Verstappen kijkt uit naar GP van Azerbeidzjan: ‘Gaaf om daar te rijden’

De Nederlandse kopman van Red Bull haalde in de afgelopen twee jaar in Bakoe de finish niet. Dit jaar hoopt hij op zijn eerste podiumplaats in Azerbeidzjan. ,,Het is een interessante race, omdat je normaal gesproken met veel downforce rijdt op een stratencircuit. Echter door de lange rechte stukken, moet je een compromis zien te vinden. Dat betekent dat je tamelijk weinig grip hebt en je wat meer glijdt. Het is gaaf om er te rijden en met name het gedeelte bij het kasteel. Daar is het erg nauw en er worden erg coole foto’s gemaakt. Je kunt op dit circuit goed inhalen, vanwege het lange rechte stuk en de DRS-zone’', doelt hij op het gebied waar de coureurs hun achtervleugel kunnen openklappen en daardoor harder kunnen rijden.