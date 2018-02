Verstappen kijkt uit naar testdagen: 'Wagen ziet er erg agressief uit'

De Oostenrijkse renstal presenteerde een wagen met blauw-zwarte tinten. Het is een tijdelijke livery, want bij de eerste testdag op 26 februari in Barcelona is de definitieve outfit te zien. Dan zullen de geel-rode Red Bullkleuren weer op de wagen staan.



Verstappen, vorig jaar goed voor twee grand prixzeges, zal zelf in Barcelona voor de eerste keer achter het stuur kruipen van de RB14. ,,Zelf rijden is altijd het leukst en ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop dat het droog is, want dan is de auto beter te testen.''



Ricciardo liet na de eerste kennismaking weten dat de RB14 lekker aanvoelde. Hij had ook prima zicht, ondanks de halo. Op de cockpit van de auto's in Formule 1 is dit seizoen voor het eerst beugel gemonteerd die dient als extra hoofdbescherming. Toch crashte Ricciardo al tijdens de eerste test, waardoor de RB14 licht beschadigd raakte.