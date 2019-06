Verstappen kijkt uit naar ‘thuisrace met veel positieve energie’

Max Verstappen kijkt om meerdere redenen met nog meer voorpret dan anders uit naar de eerstvolgende Grand Prix. De Formule 1-race zondag in Spielberg is voor zijn Oostenrijkse Red Bull-team een thuiswedstrijd. Vorig jaar wist de Nederlandse Formule 1-coureur deze Grand Prix op zijn naam te schrijven en opnieuw worden er tienduizenden Oranjefans op de tribunes verwacht.

,,Ik kijk uit naar de Oostenrijkse Grand Prix, vooral omdat we er vorig jaar wisten te winnen”, blikt hij vooruit op Verstappen.nl. ,,Het was een erg bijzonder moment om op de Red Bull Ring in een Red Bull-auto te winnen. Het was ongelooflijk met zoveel Oostenrijkse en Nederlandse fans in het publiek. Op welk gedeelte van het circuit je ook zit, je hebt overal goed zicht op het grootste gedeelte van de baan. Dat zorgt volgens mij voor meer sfeer, omdat de fans de race van zo dichtbij kunnen volgen.”

Verstappen weet wat hem in Spielberg te wachten staat. ,,Het is een kort rondje, maar ik vind het een uitdagend circuit omdat er zoveel verschillende typen bochten zijn. Dus er is veel waarmee je rekening moet houden qua balans van de auto en het is niet zo eenvoudig om de auto af te stellen.”