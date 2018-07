Verstappen klokt derde tijd in eerste training, Ricciardo bovenaan

Max Verstappen is in de eerste training als derde geëindigd. De coureur van Red bull ging het circuit van Hockenheim rond in 1.13.714. Daarmee moest hij alleen Lewis Hamilton (1.13.529) en teamgenoot Daniel Ricciardo (1.13.525) voor zich dulden.

Verstappen kwam genoeg aan testen toe in de eerste training. De Nederlander ging maar liefst 34 keer rond op de Hockenheimring. Alleen Brendon Hartley reed meer rondjes.



Ricciardo stond vanmiddag nog bovenaan in de tijdenlijst, maar weet nu al dat hij zondag achteraan zal starten vanwege een gridstraf voor een motorwissel.



Vanmiddag om 15.00 uur is de tweede vrije training en morgen om 12.00 uur begint de derde training. Om 15.00 uur start de kwalificatie en de race begint zondag om 15.10 uur. Alles is live te volgen via ons liveblog en op TV via Ziggo Sport. De videosamenvattingen zijn na afloop van de sessies bij ons online terug te zien.