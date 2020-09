Verstappen komt niet verder dan vijfde tijd na crash, Mercedes direct dominant

Superkorte ronde van nog geen minuut voor tweede F1-race in Bahrein

28 augustus Het circuit van Sakhir in Bahrein past een drastische wijziging toe voor de tweede race van de Formule 1 aldaar op 6 december. Er wordt gekozen voor een ander en korter parcours dat slechts 3,543 kilometer lang is. De coureurs hebben straks minder dan een minuut nodig voor een rondje. In totaal zal de Grand Prix van Sakhir 87 ronden tellen, meer dan welke race ook in dit jaar.