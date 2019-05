Verstappen kwelt winnaar Hamilton, maar tijdstraf kost Limburger podium

Door Arjan Schouten



Het regende niet. Ingehaald werd er nauwelijks. Maar de grote prijs van Monaco draaide uit op een heerlijk schouwspel. En dat alles te danken aan Max Verstappen, die ruim 65 ronden lang achter de kont van Lewis Hamilton aan jakkerde.



Eindelijk speelde de Limburger eens een hoofdrol in Monaco, vooraan het veld. Eindelijk was hij in staat om de twee Mercedessen te splitsen. En eindelijk was de Grand Prix van Monaco weer eens bloedstollend spannend. Maar elke kijker wist al na elf rondjes dat deze race nog een staartje kreeg. Een tijdstraf van vijf seconden moest Verstappen optellen bij zijn race-uitslag, omdat zijn team hem na de pitstop in de elfde ronde te vroeg weer wegstuurde. Met topdrukte in de pitstraat vanwege een safety car veroorzaakt door schlemiel van de dag Charles Leclerc (kapotte achterband) raakte Verstappen bij het wegrijden Valtteri Bottas, die zo zijn tweede plaats aan de Limburger verloor. En daarna ging ook Vettel de Fin nog voorbij. Maar al snel volgde het verdict van de wedstijdleiding: vijf tellen voor Verstappen.

Bekijk hier de clash in de pitstraat:

Had Verstappen Bottas niet geraakt, dan was er geen straf uitgedeeld zo gaf de wedstrijdleiding aan. Veel kon Verstappen er niet aan doen, want in de pitstraat was het vrijwel niet te zien waar Bottas zat. Daarmee transformeerde zijn middagje racen in Monaco wel in een uiterst ingewikkelde middag. Oké, Verstappen stond op harde banden en Hamilton op medium. Een mogelijk voordeel, maar dan moest de Nederlander Hamilton wel voorbij. En dat is bijkans onmogelijk in het prinsdom. Rondje na rondje bleef hij plakken aan de staart van de Mercedes van Hamilton, die gek werd en maar klaagde in de boordradio. ,,Ik ga deze race verliezen. Ik houd Max niet achter me”, riep hij meerdere keren paniekerig naar de pitmuur, waar ze de Brit rustig probeerden te houden.

En terecht, want ondanks twee serieuze pogingen van Verstappen - bij het zwembad en in de haarspeldbocht bij het hotel - bleef Hamiltons zege in leven. ,,Een geweldige prestatie, niemand anders had dit gekund”, riep zijn strateeg meteen in zijn oor, toen de geblokte vlag gevallen was. ,,Een geweldige race, deze is voor Niki Lauda”, jubelde ook teambaas Toto Wolf.



Hamilton zelf gaf de complimenten vooral aan Verstappen, die een duimpje van hem kreeg tijdens het uitrijden. Zelden is de vijfvoudig wereldkampioen de laatste races zo onder druk gezet. ,,Dit is misschien wel de zwaarste race die ik ooit heb gereden. Ik moest vechten tot het einde”, klonk het uit de mond van winnaar Hamilton, die alle vertrouwen in zijn banden verloren was. ,,Het was crashen of finishen, ik durfde nergens meer van uit te gaan. Maar dit resultaat is fantastisch.”



Door de straf voor Verstappen belandde Valtteri Bottas toch nog als derde op het podium. Sebastian Vettel pakte de tweede plaats, waardoor voor het eerst dit seizoen er geen één-tweetje was voor Mercedes.