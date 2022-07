Verstappen maakt 360, maar blijft knap op de baan

Met video Max Verstappen heeft in Canada van niemand iets te vrezen, maar: ‘Het kan een interessan­te race worden’

Uiterst dominant is Max Verstappen de laatste weken weggereden bij zijn concurrenten om de wereldtitel. In Canada is hij ook nog eens ongenaakbaar in de kwalificatie, terwijl zijn voornaamste tegenstanders ver achter hem staan. ,,Maar", zegt de Limburger. ,,Het kan een interessante race worden.”

19 juni