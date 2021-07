Verstappen maakt zich niet druk: ‘Er zijn geen dingen waar we niet overheen zullen komen’

Over de boordradio klaagde Verstappen meermaals over de prestaties van zijn RB16B. Zo had hij last van onderstuur en vertelde hij te ‘worstelen’ met bepaalde dingen. ,,Maar er zijn geen grote dingen waar we niet overheen zullen komen. Het was gewoon geen gemakkelijke dag met deze temperaturen. We zullen alles analyseren.”



Uiteindelijk stond Verstappen in Hongarije vandaag één keer voor en één keer achter zijn Mercedes-rivalen. Voor zaterdagmiddag (15.00 uur) wordt dan ook een spannende kwalificatie verwacht op het korte, bochtige circuit waar Red Bull Racing normaal gesproken goed uit de voeten moet kunnen, maar Lewis Hamilton de laatste drie jaar won. Het verschil in het wereldkampioenschap bedraagt voorafgaand aan de GP van Hongarije nog 8 punten in het voordeel van Verstappen.