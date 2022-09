Verstappen met goed gevoel richting race op Zandvoort: ‘Veel aanpassingen gedaan’

met video Max Verstappen zorgeloos naar Zandvoort: 'Nog twee à drie zeges en we zijn veilig’

Met de Dutch GP voor de deur lijkt het Formule 1-seizoen in een beslissende plooi gevallen. Na een ongekende demonstratie van Max Verstappen in België gooit de concurrentie al zo’n beetje de handdoek en weten ze bij Red Bull Racing hoe laat het is. ,,Nog twee á drie zeges, dan zijn we veilig.”

28 augustus