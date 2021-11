Verstappen met tweede tijd in slottraining naar sprint, nog altijd geen duidelijkheid over straffen

Nee, in de paddock ging het vanmiddag nog altijd vooral over de gebeurtenissen van een dag eerder en de al dan niet aanstaande straffen voor Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Nederlander én een delegatie van Mercedes waren in de Braziliaanse ochtend op bezoek geweest bij de stewards, maar een beslissing liet tot na het einde van de slottraining op zich wachten.



Echt conclusies over het verschil in snelheid tussen de Red Bulls en Mercedessen waren vanmiddag niet te trekken op het Autódromo José Carlos Pace. Wel was het in São Paulo iets warmer dan op vrijdag, waar Red Bull normaliter het meeste voordeel uit weet te halen. Ondertussen verscheen de naam van oude vos Fernando Alonso nog eens bovenaan de tijdenlijst. In zijn Alpine kwam de tweevoudig wereldkampioen, titels die hij beide binnenhaalde op dit circuit, tot 1.11,238.