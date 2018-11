Verstappen moet zege in Brazilië aan Hamilton laten na bizarre beuk van Ocon

Door Arjan Schouten



Er was die opgestoken middelvinger. Die hartgrondige vloek door de boordradio. Die ziedende blik in de ogen van teambaas Christian Horner. Red Bull Racing en Max Verstappen voelden zich bestolen in de GP van Brazilië. Een sublieme middag met een vernuftige strategie - de eerste helft op de supersofts, de tweede helft op de softs - had Verstappen onverwachts toch een schitterende uitgangspositie gebracht. Eerst haalde hij de Ferrari’s in en na twintig rondjes kwam hij zowaar aan de leiding op Interlagos, toen Lewis Hamilton een eerste pitstop maakte. Die leiding verloor hij toen hij zelf naar binnen schoot halverwege de race, maar op veel versere softs, bleek zelfs kersvers wereldkampioen Hamilton op oudere mediumbanden geen partij. De eerste de beste aanval schoot hij er langs en niets leek een zesde zege met nog 31 rondes in de weg te staan. Maar dat was gerekend buiten achterblijver Esteban Ocon.