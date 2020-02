Verstappen morgen en vrijdag in actie tijdens testdagen

Ploeggenoot Alex Albon is donderdag de hele dag aan de beurt. Op vrijdag zullen beide coureurs op het Spaanse circuit ook nog de nodige kilometers maken in de gloednieuwe RB16, met Verstappen in de ochtend en Albon in de middag. Het driedaagse testschema kan nog wijzigingen ondergaan.



Verstappen kon vorige week op het circuit van Silverstone al even gas geven in zijn nieuwe racewagen. Dat gebeurde vooral voor het maken van promotiebeelden. De nummer drie van het WK in 2019 liet zich nadien zeer positief uit over zijn bolide. De 22-jarige Limburger wil dit jaar een serieuze poging wagen om de jongste Formule 1-kampioen ooit te worden.