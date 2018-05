Verstappen na crash en mislopen kwalificatie: 'Geen excuus, mijn fout'

Door Arjan Schouten



De tv-camera’s negeerde Max Verstappen. Volgens het grote regeltjesboek van de FIA is een coureur daar niet toe verplicht, als hij niet deelneemt aan de kwalificatie. Later volgde wel tekst en uitleg voor de geschreven pers, over de rampdag, die hij al in de laatste training besloot toen hij zijn auto in de vangrail boorde op precies dezelfde plaats waar hij twee jaar terug nog in de kwalificatie crashte. ,,Ik stuurde wat te vroeg in. Had Carlos Sainz voor me aan de rechterkant. Moest een beetje uitwijken. En ik denk dat mij dat een beetje uit dat ritme in die chicanes haalde’’, legde Verstappen, duidelijk balend van de situatie, uit aan zijn vele toehoorders. ,,Uiteindelijk is dat natuurlijk geen excuus voor wat er gebeurde. Maar ik stuurde iets eerder in, dan raak je de binnenkant van de muur en dan is het voorbij.”