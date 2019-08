Verstappen na eerste pole position: ‘Nu ben ik van al die vragen af’

De Nederlander wilde duidelijk ook het bredere plaatje belichten, het verhaal achter die eerste pole. ,,Ik ben heel tevreden over hoe snel het team de boel dit seizoen heeft omgekeerd. We kwamen duidelijk tekort in het begin van het seizoen, qua motor en chassis. We lopen snel in, we zijn er nog niet, maar op dit circuit vandaag konden we echt pushen en de motor nog wat opvoeren, zonder het risico te lopen hem op te blazen. Sinds Oostenrijk, waar we cruciale updates hebben doorgevoerd, zijn we veel beter. En we blijven ons verbeteren.”



De Hungaroring is niet de slechtste plek voor Verstappen om morgen voor het eerst vanaf de eerste plek te starten. Op het circuit is het lastig inhalen. ,,Een race controleren is uiteraard gemakkelijker als je leidt”, zei Verstappen. ,,Dus dit is hartstikke mooi.”



Hij heeft duidelijk het momentum te pakken, met twee zeges in de laatste drie races en nu dus de eerste pole position. ,,Ik voel me goed, we zijn competitief. Maar de zondag telt natuurlijk.”