Verstappen ontevreden: Een van de slechtste dagen van dit seizoen

Verstappen moest een seconde toegeven op de snelste man van de dag, Lewis Hamilton, en klaagde over de boordradio over zijn glibberende auto. ,,Het lijkt wel rallyrijden." Na afloop van de training zei Verstappen dat 'er vandaag geen één ronde was, waarin ik me lekker voelde in de auto.'



,,Het was één van de slechtste dagen van dit seizoen op het gebied van het gevoel in de auto. Er was geen grip en op Suzuka moet je vertrouwen in je auto hebben om de bochten aan te vallen. Ik ben niet blij met de auto. Vandaag zegt me eigenlijk niets."