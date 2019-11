Verstappen ook in laatste training het snelst, kopzorgen bij Ferrari

De belangrijkste gebeurtenis uit de derde training was het uitvallen van Charles Leclerc. De Monegask was na ruim een kwartier genoodzaakt om zijn Ferrari aan de kant te zetten met motorische problemen. Bij het uitstappen kwam er rook uit de achterkant van de Scuderia. Of een motorwissel nodig is met het oog op de kwalificatie, dat is nog niet duidelijk.



Op de problemen bij Leclerc na was het een doorsnee training in het Texaanse zonnetje. Daarin verbeterden veel coureurs hun tijd in het laatste gedeelte, maar kwam niemand aan de 1.33,305 van Verstappen. Vettel kwam tot op twee tienden. Dat Lando Norris ‘slechts’ op een halve seconde volgde, wil zeggen dat het nog een stuk harder moet kunnen later vanavond als om 22.00 uur (Nederlandse tijd) gekwalificeerd wordt. De verwachting is overigens niet dat Verstappen daarin echt mee kan gaan doen om poleposition. Met een plek op de tweede startrij zijn ze bij Red Bull al tevreden.