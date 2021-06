Verstappen ook snelste in tweede vrije training, zorgeloze dag voor WK-leider

Daniel Ricciardo (McLaren) en Sebastian Ocon (Alpine) zaten kort achter de snelste tijd van Verstappen. Lewis Hamilton noteerde de vierde tijd tijdens de tweede vrije training. Kimi Räikkönen, die bij de eerste vrije training niet in actie kwam, reed met 40 ronden de meeste. Max Verstappen kwam tot 35 rondes, die allemaal zonder problemen verliepen. Valtteri Bottas zorgde voor het opvallendste moment van de training. De Fin spinde toen hij iets te enthousiast wegreed na het oefenen van een pitsstop. Bottas raakte de controle over zijn Mercedes kwijt en ging in de rondte. Hij had het geluk dat hij daarbij niemand raakte in de nauwe pitsstraat. Bottas, die in de training niet verder kwam dan de twaalfde tijd, moet zich komen verantwoorden bij de stewards.

Verstappen mikt op vierde zege

Verstappen mikt op de thuisbasis van zijn team Red Bull op zijn vierde seizoenszege. Vorige week in Frankrijk vergrootte de Nederlander met zijn derde overwinning zijn voorsprong op Hamilton tot 12 punten. Verstappen staat na zeven van de 23 races dit jaar op 131 punten. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton volgt met 119 punten. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, staat derde in de WK-stand met 84 punten.



Verstappen zegevierde in 2018 en 2019 in Spielberg. Volgens de 23-jarige Limburger betekent dat nog niet dat deze baan zijn Red Bull beter ligt dan de Mercedes van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, zei hij eerder. ,,Dat vind ik lastig om in te schatten. Ik denk dat de trainingen gaan uitwijzen hoe dat eruit ziet. Elk jaar is sowieso anders, al is het maar omdat de auto anders is.”