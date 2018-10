Verstappen op P3 na blunders Ferrari, Hamilton naar 80ste pole

Door Rik Spekenbrink De uitlopers van tyfoon ‘Kong-Rey’ speelden dan toch hun rol in de kwalificatie voor de grand prix van Japan. Toen het in de slotfase van de kwalificatie vanochtend ineens hard ging regenen, hadden beide Ferrari’s nog geen snelle tijd op de klokken. Het bood Max Verstappen de kans om zich als derde te kwalificeren voor de race. Alleen de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren, logischerwijs, sneller.

Verstappen ging ervan uit dat ‘P5’ het hoogst haalbare zou zijn in Suzuka. Maar er kan altijd iets geks gebeuren. En, ook een zekerheidje de laatste maanden, bij Ferrari maken ze een hoop fouten. Wat er gebeurde? Het team stuurde in Q3, het beslissende deel van de kwalificatie, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen op intermediates naar buiten. Zeg maar ‘halve’ regenbanden. Maar op dat moment was het asfalt nog droog. Beide coureurs kwamen direct naar binnen, lieten gewone banden monteren, maar maakten in hun eerste snelle ronde allebei een fout, mede door verminderde grip wellicht.

En toen ging het regenen en was het gedaan. Vettel, de concurrent van Hamilton, start morgen vanaf een teleurstellende negende plek. Räikkönen staat naast Verstappen op plek 4. Daniel Ricciardo, Verstappens ploeggenoot, moest de kwalificatie in ‘Q2’ staken met een stilgevallen auto. Daarmee komt het kwalificatieduel op 14-3 voor Verstappen. Hij heeft de Australiër de laatste 11 races verslagen.

,,Ik had dit niet verwacht”, zei Verstappen direct na de kwalificatie. ,,We maakten de juiste beslissing in Q3. Jammer dat we de fans niet een echt coole sessie hebben kunnen geven”, doelde hij op zijn hoop op een volledige natte kwalificatie. ,,Maar deze derde plek geeft me een grotere kans om net als afgelopen jaren hier het podium te halen.”