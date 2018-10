Verstappen opnieuw naar podium, Hamilton zo goed als wereldkampioen

Even later kwam de safety car op de baan, nadat Kevin Magnussen een ronde lang met een lekke band had rondgereden en daarbij de nodige rommel achterliet. De safety car was nog maar net naar binnen, of de volgende botsing tussen Verstappen en een Ferrari was een feit. Nu was het Vettel, die Verstappen in de beroemde bocht ‘Spoon’ probeerde binnendoor in te halen, maar dat onbezonnen deed en hem tegen zijn voorband raakte. De Duitser was zelf het grootste slachtoffer, hij spinde en viel terug tot in het achterveld. Verstappen kreeg een stevige oplawaai, ging ook even ‘wijd’, maar kon zijn positie behouden. Opvallend genoeg werd Vettel na een (veel langer) beraad van de jury niet berispt.



Verstappen ging na 22 rondes naar binnen voor nieuwe banden en het inlossen van zijn straf. Hij kwam terug op plek 5, maar had aan Romain Grosjean voor zich geen kind. Daniel Ricciardo, opgerukt vanaf plek 15, kwam na zijn stop net achter Verstappen op de baan. Even leek een Red Bull-gevecht in de maak, maar de Nederlander reed tamelijk snel weer van de Australiër weg. Hij de zachtere band ten opzichte van Ricciardo.



Terwijl in het middenveld veel aardige duels werden uitgevochten, was de race vooraan ondertussen weinig verheffend. Verstappen kwam een paar keer binnen de seconde van Valtteri Bottas, die wat meer moeite had met het inhalen van de achterblijvers en zich een paar keer verremde. Maar een echte aanval op de Fin kon hij niet plaatsen. Zo kon Verstappen geen hattrick aan tweede plekken scoren, maar stond hij wel naast de mannen van Mercedes op het podium.



Winnaar Hamilton was de koning te rijk. Hij vergrootte het gat met Vettel van 50 naar 67 punten. Dat betekent dat de Brit een aanzienlijke kans heeft om zich over twee weken in Austin al tot wereldkampioen te kronen. Als het gat met de Duitser na die race 75 punten bedraagt, dan is Hamilton voor de vijfde (!) keer wereldkampioen.