Verstappen opnieuw naar podium, Hamilton zo goed als wereldkampioen

Even later kwam de safety car op de baan, nadat Kevin Magnussen een ronde lang met een lekke band had rondgereden en daarbij de nodige rommel achterliet. De safety car was nog maar net naar binnen, of de volgende botsing tussen Verstappen en een Ferrari was een feit. Nu was het Vettel, die Verstappen in de beroemde bocht ‘Spoon’ probeerde binnendoor in te halen, maar dat onbezonnen deed en hem tegen zijn voorband raakte. De Duitser was zelf het grootste slachtoffer, hij spinde en viel terug tot in het achterveld. Verstappen kreeg een stevige oplawaai, ging ook even ‘wijd’, maar kon zijn positie behouden. Vettel werd na een (veel langer) beraad van de jury niet berispt.