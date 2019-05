Verstappen over Max-gekte in Zandvoort: ‘Dit gaat nooit wennen’

Door Tim Engelen



Donuts op het asfalt voor de schreeuwende fans, Verstappen bedient iedereen. Na de rondjes in de luidruchtige RB7 heeft de Limburger ook nog tijd voor handtekeningen voor de fans. Verstappen geniet optimaal van de Max-gekte. ,,Het is mooi dat er zoveel fans zijn. Dat motiveert alleen maar in positieve zin.”



Dit jaar kleuren de duinen in Zandvoort nog niet oranje, maar dat zal volgend jaar tijdens de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar waarschijnlijk wel zo zijn. ,,Ik heb veel zin om die oranje zee op de duinen te zien”, vertelt Verstappen daar over. ,,Tot een jaar geleden had niemand verwacht dat die Grand Prix er zou komen. Het is ongelooflijk en daar ben ik heel blij mee.”



Voor Verstappen staan er volgend jaar twee thuisraces op de kalender. ,,Dat zijn Spa en Zandvoort. Spa blijft wel mijn favoriete circuit”, zegt Verstappen die vlakbij Spa-Francorchamps opgroeide.