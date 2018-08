Verstappen over nieuwe motor: Verwacht er niet al te veel van

Door Arjan Schouten



De C-Spec. Het gros van de vragen aan Max Verstappen ging vandaag op Monza over het nieuwe wapen van Renault, waar Red Bull Racing in Italië voor het eerst over kan beschikken. Bij droog weer test Daniel Ricciardo de motor morgen uit in de eerste trainingen, waarna besloten wordt of de nieuwe krachtbron ook de rest van het weekend nog wordt ingezet. ,,We zien morgen wel hoe die loopt bij Daniël en dan zien we wel hoe goed die is. Of hoe slecht. En dan maken we daarna onze keuze'', praat Verstappen er vrij kalm over.



Het huwelijk Renault en Red Bull Racing is al geklapt, na dit seizoen wacht Honda. Dat er nu toch nog een nieuwe krachtbron uit Frankrijk komt voor het klantenteam, betekent niet dat Verstappen opeens met extra hoop naar de laatste acht races van het seizoen kijkt. ,,Ik verwacht er niet al te veel van, nee. We zien het allemaal wel. Dat Renault die motor zelf (fabrieksteam, red.) niet gaat gebruiken, zegt normaal gezien natuurlijk al genoeg’’, aldus Verstappen.



De krachtbron zou volgens Renault een ‘substantiële sprong voorwaarts’ betekenen. ,,Maar als die motor écht drie tienden van een seconde winst per ronde betekent, zoals ze zeggen, dan zou ik ‘m als Renault zijnde echt wel nemen. Daar zijn ze aan het vechten met Haas'', zo weet Verstappen. ,,Kijk, natuurlijk zitten er voor- en nadelen aan, maar die gaan we nu zelf wel ontdekken.''