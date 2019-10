Verstappen over nieuwe regels in F1: ‘Als we straks maar beter kunnen racen’

Video F1 vanaf 2021: Budgetpla­fond, meer spektakel en gelijker speelveld

18:11 De Formule 1 presenteerde vandaag de nieuwe regels die in moeten gaan vanaf 2021. De focus ligt zoals verwacht op meer spektakel op de baan, robuustere auto’s waarmee inhalen beter mogelijk is en een budgetplafond van 175 miljoen dollar per jaar. ,,Dit is een nieuw hoofdstuk voor Formule 1.”