Verstappen over vertrek Honda: ‘Voor nu verandert er niets’

,,Het is natuurlijk jammer dat Honda zich terugtrekt uit de Formule 1, vooral omdat we zo'n goede band hadden en je echt kan zien hoe toegewijd de mensen zijn in dit project‘’, zegt Verstappen. ,,Dat was altijd heel belangrijk voor mij. ‘’



Honda maakte afgelopen vrijdag bekend na komend seizoen de Formule 1 te verlaten. Het Japanse bedrijf was in 2019 bij Red Bull Racing ingestapt als vervanger van motorleverancier Renault, maar houdt de koningsklasse van het racen na 2021 dus voor gezien.



,,Op zich verandert er voor nu niets, onze focus blijft dezelfde‘’, vervolgt de 23-jarige Limburger. ,,We hebben nog de rest van het huidige seizoen en het komende seizoen om ons samen op te richten, en we proberen nog steeds om na elke race op het podium te staan. Dat is een fijn doel voor ons, het maximaliseren van de resultaten die we samen behalen.‘’