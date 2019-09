Verstappen pakt derde plek in Singapore, Vettel snoept Leclerc overwinning af

Zwaar teleurgesteld was Max Verstappen, na de verloren kwalificatie in Singapore. Gestart als vierde koesterde hij weinig ambities. Maar dankzij tactisch denkwerk aan de pitmuur, kroop hij in de race toch nog voor de Mercedessen naar het podium achter beide Ferrari’s: derde. Sebastian Vettel won voor Charles Leclerc.

Door Arjan Schouten



Een derde plaats, achter de Ferrari’s. Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore zou hij er sowieso niet voor hebben getekend. Maar na de teleurstellende kwalificatie van zaterdagavond (slechts vierde) voelde de gang naar het podium voor Max Verstappen dan toch nog wel lekker aan. Op zaterdag had Red Bull Racing volgens de Limburger gefaald. ,,We hebben iets fout gedaan, hier”, was hij streng. ,,Ik moet gewoon vooraan staan, want ik kom hier om te winnen.”

En dat die ambitie niet onrealistisch was, liet hij in de race wel zien. Daar bleef hij 61 rondjes lang in het spoor van de kop. Maar dat hij, gestart als vierde, nog langs Lewis Hamilton naar het podium kroop, had hij volledig te danken aan zijn team. Die haalden hem met Sebastian Vettel vroeg mee naar binnen in ronde 20. Die zet leverde Vettel de racezege op, want Charles Leclerc ging pas een ronde later. En waar Mercedes besloot om Hamilton zelfs nog zes rondes langer buiten te houden, schoof Verstappen zo op naar het podium. Met de undercut als smeermiddel achter de onverwachte derde plaats.

Zonder inhaalacties op de baan in de top-6 sukkelde de nachtrace zo voort, maar na drie achtereenvolgende safety car-situaties werd het in het slot toch nog bloedspannend. Drie rondjes voelde Verstappen de Mercedes van Hamilton op zijn kont pushen. Maar tot een inhaalactie kwam het niet. ,,Deze heb je verdiend, jongen. Goed gedaan”, sprak teambaas Christian Horner.

,,Dank voor de pitstop, daar deden we een goede job”, antwoordde Verstappen, die na afloop heel tevreden was met het resultaat. ,,De hele race liep goed, maar het begin ging erg langzaam, waardoor ik wat moeite met de banden kreeg. En toen besloten we meteen een pitstop te doen. Wat heel goed uitpakte, want zo schoot ik langs Lewis. Heel fijn, want inhalen valt hier niet mee, dus als het zo lukt is het ook prima.”

Zijn eerste nazomerse podium, maar de gevierde man in Singapore was natuurlijk Vettel, die voor het eerst sinds vorig jaar in België weer een race won. Dankzij de undercut dus, want daarmee schoof hij langs polesitter en teamgenoot Leclerc. Aan aan die volgorde veranderde niets meer op het asfalt van Marina Bay.

Helemaal eens was Leclerc het natuurlijk niet met de late call voor Vettel, die zo profiteerde. De teamleiding moest hem tot rust manen en hem vragen om rustig aan te doen en de auto gewoon naar huis te brengen. ,,Ik zal niets geks doen, maar ik vind het niet eerlijk”, sprak de Monegask die in België en Italië won al tijdens het slot van de race duidelijk taal. ,,Ik wil dat we 1 en 2 worden, dus ik zal me gedragen. Maar eerlijk is dit niet.”

Na afloop was hij snel bedaard. ,,Het is niet leuk om zo te verliezen, maar voor het team is dit natuurlijk een geweldig resultaat.”