Verstappen pakt pole en voorkomt megastunt Russell in krankzinnige kwalificatie op Spa

Formule 1 verplaatst races in Turkije, Mexico en Brazilië

12:51 De Formule 1 heeft een nieuwe versie van de kalender voor het najaar gepresenteerd. Daarop worden de Grands Prix van Turkije, Mexico en Brazilië een week verplaatst. Voor het weekend waarin de race in Australië gepland stond, is het circuit in het Qatarese Doha in beeld.