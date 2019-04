Verstappen pal tussen Mercedessen in bewogen tweede training

Opnieuw werd de training een kwartier na aanvang stilgelegd, ditmaal tijdelijk, nadat Lance Stroll een flinke klapper maakte in de eerste bocht. De Canadees haalde de bocht niet, wilde vervolgens de uitrijstrook inrijden maar raakte de muur.



Nadat de sessie tien minuten later werd hervat, bleven de coureurs moeite houden om hun wagens op de baan te houden. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi en Lando Norris schoten allen een keer rechtdoor in bocht 1, de bocht die Verstappen en zijn toenmalige teamgenoot Ricciardo nog kennen van het incident vorig jaar. De Nederlander bleef op zijn beurt uit de problemen en werkte vanmiddag rustig zijn rondjes af, met als resultaat de vierde tijd.



Na tweederde van de training was het weer raak, toen Kvyat ineens stilstond bij het uitgaan van bocht 7. Zijn linkerkant lag aan diggelen en ook brandde er een klein vuurtje in een van de banden van zijn Toro Rosso. Opnieuw was er korte tijd code rood van kracht, waarna de coureurs nog maar een kleine 20 minuten van de training overhielden om de benodigde informatie te verzamelen. In het restant van de training waren er geen grote veranderingen meer.