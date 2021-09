Verstappen reageert op insinuaties Hamilton: ‘Zijn uitspraken laten wel zien dat hij me écht niet kent’

Anderhalve week na hun crash in Monza insinueerde Lewis Hamilton in Rusland dat de druk van het titelgevecht een rol begint te spelen in het presteren van Max Verstappen. ,,Ik voel me prima”, counterde de Limburger. ,,Vechten om zeges met een sterke auto, dat is het best denkbare gevoel.”

Door Arjan Schouten



De druk? Alle verwachtingen? Emoties? Volgens Lewis Hamilton moét Max Verstappen er nu wel last van hebben, hevig verwikkeld in zijn eerste titelgevecht. Zo ervaarde de Brit het immers zelf ook, jaren terug. ,,Ik ben zo nerveus, ik kan amper slapen. Het is zo vreselijk om voor een titel te vechten, ik haat het”, reageerde Verstappen gevat op de uitspraken van Hamilton, in het Russische Sotsji.

En dan, serieus: ,,Als je me een beetje kent, weet je dat ik helemaal op m’n gemak ben. Elke race weer meedoen voor de zege met een sterke auto, dat is een geweldig gevoel. Het mooiste gevoel”, aldus Verstappen, die niets kon met de uitspraken van zijn Britse rivaal. ,,Zijn commentaren laten wel zien dat hij me echt niet kent. En dat is prima, dat hoeft ook niet. Ik hoef hem ook niet goed te kennen. Echt, ik voel me prima. Op m’n gemak, kalm, chill. Alleen krijg ik er steeds weer vragen over. Maar we zijn beiden professioneel genoeg om Monza achter ons te laten en het seizoen te vervolgen.”

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de crash tussen Verstappen en Hamilton.

Hamilton had het in Rusland ook nog specifiek over de gevechten op de baan, dat die soms om wat meer slimheid en ervaring vragen. Dat je moet herkennen wanneer je een bocht niet meer kan halen. Dat niet alles te winnen is in één bocht. ,,Maar dat telt voor beiden, toch?”, counterde Verstappen, die ook nog een vraag kreeg over zijn handelen direct na de crash in Italië. Hij liep weg van de op elkaar geknalde bolides zonder te checken hoe het met Hamilton was, wat hem op flink wat kritiek kwam te staan. ,,Er zijn veel hypocrieten op de wereld, dat is duidelijk’’, verzuchtte de Nederlander, die eerder dit seizoen op Silverstone nog hard de muur in vloog en voor een check naar een arts moest, waarna Hamilton gewoon uitgebreid zijn feestje vierde voor thuispubliek.

Verstappen: ,,Ik liep weg van de auto’s in Monza, maar hij was prima in orde. Hij probeerde zelfs nog weg te komen in de achteruit. En een dag later zat hij alweer in een vliegtuig naar een gala in Amerika. Dat doe je alleen als je in orde bent, denk ik. Dus…”

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.