Verstappen sluit geslaagd testweekend af in stijl met snelste ronde

Door Arjan Schouten



Weer snél, stabiel en constant. Sergio Pérez voor de lunch, Max Verstappen na de lunch. Nog zonder echt het achterste van de tong te laten zien, herhaalde Red Bull Racing wat de wereld na twee testdagen al voorzichtig concludeerde. Met de winterse vorm van de formatie, de laatste jaren steeds de belangrijkste uitdager in het kampioenschap, is heel weinig mis. De kampioenen daarentegen slaagden er ook in de laatste acht testuren van de seizoensstart niet in om enorm te overtuigen.

Ja, Valtteri Bottas (86 rondes) en Lewis Hamilton (54 rondes) waren productiever vandaag in Bahrein, maar de W12 bleef almaar die nerveuze indruk maken op het asfalt van het woestijncircuit. Hamilton spinde een halfuurtje voor het vallen van de vlag zelfs nog eens rond, niet voor het eerst dit weekend. En zijn laatste run op de zachtste band liep helemaal niet lekker. ,,Maar beter dat het nu allemaal nog niet helemaal soepeltjes loopt dan straks tijdens het eerste raceweekend’‘, bewaarde Hamilton de rust. ,,Ik maak me geen zorgen.”

Vooral het laatste uurtje in de duisternis van Bahrein groeide uit tot een ‘Power Hour’, met veel gesimuleerde kwalificatieruns. Niet zo gek ook, want over twee weken wordt er precies rond dat tijdstip gekwalificeerd op Sakhir Circuit. Ideale omstandigheden dus, om eens echt te kijken waar je als team staat. Al deed niet iedereen dat.

Alpha Tauri pakte wel de gelegenheid om na een fraai weekend nog wat extra zelfvertrouwen te tanken. Rookie Yuki Tsunoda noteerde meermaals de snelste tijd op de zachtste C5-compound. Maar het was Verstappen (op de laatste dag goed voor 64 rondjes) die op de C4-band uiteindelijk voor de rapste tijd van het testweekend tekende in 1.28,960, net voor de jonge Japanner.

Het gepaste slotakkoord van een vlekkeloos weekend voor Red Bull Racing. Al het had wellicht nóg wel wat sneller gekund, als rookie Nikita Mazepin niet in de weg had gereden bij de tweede snelle ronde van Verstappen.

Red Bull sloot het testweekend af met in totaal 369 rondes, Mercedes reed met slechts 304 rondes de minste kilometers van alle teams. Alpha Tauri en Alfa Romeo waren de productiefste formaties met 422 rondes, Ferrari (404) kwam net boven de 400 uit.

Volledig scherm Red Bull imponeerde het hele weekend op het circuit van Sakhir. © REUTERS

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP