Verstappen sluit seizoen af met tweede plek in race en derde plek in de WK-stand

Met een tweede plaats achter Lewis Hamilton in de slotrace in Abu Dhabi stelde Max Verstappen zijn derde plaats in het wereldkampioenschap veilig. Knokken voor de zege zat er niet in, maar het gevecht met uitdager Charles Leclerc won hij overtuigend.

Door Arjan Schouten



Slechts één kort moment van opwinding kende het slotstuk van Formule 1-seizoen 2019. En dat had die akelig saaie race in Abu Dhabi volledig te danken aan Max Verstappen, die nog wel even wilde laten zien wie achter Lewis Hamilton de kroonprins is. Voorbij gestoken door Charles Leclerc in de eerste ronde, moést en zou hij weer voorbij de Monegask terug naar P2. Dus haalde hij in de 32ste omloop het door hem zo vaak met succes beproefde recept van stal: extreem laat remmen en de concurrentie afbluffen. Binnendoor verschalkte hij zo met flink wat spierballengerol zijn twee weken jongere generatiegenoot, die wel aan de kant moest voor zoveel dadendrang. De coureur van Ferrari probeerde nog terug te prikken, maar die aanval wist Verstappen af te slaan, waarna de race wel gelopen was in Abu Dhabi.



Bekijk hier de inhaalactie van Verstappen op Leclerc:

P2, daar ging de invuloefening vooraan immers om. Wie ging winnen, was voor de start al wel zo goed als duidelijk. Zoals altijd op het asfalt van Yas Marina was Lewis Hamilton in zijn Mercedes weer van een totaal ander niveau. De Brit die al een maandje wereldkampioen is, maakte van zijn 250ste Formule 1-race een eenzaam feest ver voor de rest van het veld. Liefst op 17 seconden van Verstappen haalde hij de geblokte vlag na 55 rondjes, waarna het vuurwerk voor hem losbarstte boven de jachthaven van Yas Marina, waar hij al voor de vijfde keer won.

Verstappen tekende voor zijn negende podium van 2019, zijn 31ste in totaal. En hij verzekerde zich voor het eerst in zijn carrière van de derde plaats in het wereldkampioenschap, achter Hamilton en Valtteri Bottas.

Achter Verstappen tekende Leclerc nog wel voor plaats drie, net voor de neus van Bottas die helemaal van achteraan opgerukt was naar P4. Maar de teamleiding van Leclerc moet vanavond nog wel even uit komen leggen bij de FIA waarom er een afwijkend brandstofgehalte werd gemeten bij de controle voorafgaand aan de race. De verwachting is dat de Monegask nog een straf boven het hoofd hangt.

Hamilton

,,Wie had gedacht dat we aan het einde van zo’n seizoen nog de kracht hadden voor dit”, vertelde de ongenaakbare Hamilton na afloop van de race. ,,We hebben alles al binnen, qua titels. En dat we dit dan nog kunnen als team, dat vind ik prachtig.”