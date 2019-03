Verstappen staat als stier achter het hek te briesen tot hij los mag

Podcast | De Grote F1 Seizoens­voor­be­schou­wing: wat kunnen we dit jaar verwachten?

9:11 De testdagen zijn eindelijk afgelopen en volgende week gaat het écht ergens om. Het Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat is een goed moment voor de F1-podcast Pitstop. Met verslaggevers Arjan Schouten, Rik Spekenbrink en Tim Engelen blikken we vooruit op het seizoen. Wanneer is het seizoen van Max Verstappen geslaagd en welk team is nou het snelst?