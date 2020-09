Verstappen start als derde aan eerste race op Mugello, 95ste pole Hamilton

Als eerste coureur ooit eiste Hamilton dus een pole position op in Mugello, waar de Formule 1 nooit eerder kwam voor een grand prix. Een loeisnel, vloeiend circuit, waar dé vraag de laatste dagen steeds was hoe snel het er nou echt zou kunnen gaan. Rubens Barrichello klokte er ooit tijdens een test eens een rondje in 1.18, maar die grens ging er al in de trainingen aan. Uiteindelijk knalde Hamilton dus naar een rondje van 1.15,144, één tiende voor Bottas die heel het weekend toch een fractie sneller was. ,,Vooralsnog was het een bijzonder uitdagend weekend op een nieuw circuit, ik moest heel diep gaan om Valtteri voor te blijven”, vertelde Hamilton, die in Q3 in tegenstelling tot Bottas nog een tweede run kon maken. De Fin moest op de rem na een gele vlag vanwege een crash van Esteban Ocon. ,,Het was niet makkelijk, Valtteri heeft behoorlijk gepusht, maar ik heb het toch geflikt.”



Verstappen maakte door de hele kwalificatie heen steeds wat van zijn achterstand op Mercedes goed in de derde en laatste sector van Mugello, maar dat bleek niet genoeg om Hamilton van zijn 95ste pole te houden. ,,Ik had niet echt gedacht dat ik mee zou kunnen vechten, maar het was toch allemaal wel veelbelovend wat we konden laten zien”, meende Verstappen, die vorige week in Monza nog genoeg te klagen had over zijn auto en motor. ,,We komen hier heel sterk terug na Monza. We kwalificeren weer op P3, daar mogen we gewoon heel tevreden mee zijn, vind ik”, aldus Verstappen, vers uit de auto.