Verstappen start na crash achteraan in Monaco

Na de crash op exact dezelfde plaats waar Max Verstappen twee jaar terug ook de vangrail raakte in de kwalificatie, moest onder andere de versnellingsbak vervangen worden. Dat zou hem sowieso een gridstraf opleveren van vijf plaatsen, maar dat deed er even later niet eens meer toe. De RB14 raakte sowieso niet meer op tijd raceklaar, waardoor de Limburger de hele kwalificatie miste. Niet op de eerste startrij, zoals iedereen verwachtte, maar helemaal van achteren begint hij zijn vierde GP van Monaco. Een drama, want inhalen op de nauwe straten van het prinsdom is bijna ondoenlijk.



Net als 2015 en 2016 wist Verstappen opnieuw het raceweekend in zijn woonplaats niet incidentvrij te houden. En nog erger, met de crash van vandaag hield hij dit jaar een twijfelachtige serie in stand. Zesde raceweekend van 2018, zesde keer betrokken bij een incident. Meteen ging een op camera geregistreerde ontmoeting tussen Verstappen en technisch topman Helmut Marko viral op de sociale media, waarop Marko logischerwijs niet al te blij leek te reageren, net na de crash.