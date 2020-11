Verstappen start van vertrouwde derde plek in Bahrein, pole voor Hamilton

Formule 1Voor de achtste keer dit seizoen start Max Verstappen morgen een Grand Prix vanaf plek drie. In Bahrein staan, ook vertrouwd, twee Mercedessen voor hem. Lewis Hamilton pakte de 98ste pole position in zijn carrière.

Door Rik Spekenbrink



Vooraf werd gefilosofeerd over een pole position voor Verstappen. Hij was in de ochtend de snelste in de vrije training, zijn auto ‘lag’ perfect en een stunt in Bahrein leek mogelijk. Maar niet voor het eerst wist Mercedes er in de kwalificatie nog iets extra uit te peuren. Ook het splitsen van die beide auto’s bleek uiteindelijk niet mogelijk. ,,Maar gelukkig start ik aan de schone zijde”, was Verstappen niet ongelukkig met zijn derde plek.

Twee weken geleden lag Verstappen lange tijd op koers voor pole position in Turkije, waar het regende op zaterdag. In Q3 had Lance Stroll de boel echter beter voor elkaar. Het zorgde voor chagrijn bij Verstappen, die op zondag ook stoeide met van alles en nog wat en slechts zesde werd. Na een uitvalbeurt bij de race daarvoor in Italië heeft Verstappen daarom baat bij een goed resultaat dit weekeinde.

In Q1 klokte Verstappen een veilige ronde, een halve seconde langzamer dan in de derde vrije training. Maar uiteraard ruim voldoende om de eerste schifting te overleven. Het middelste deel van de kwalificatie werd stilgelegd voor iemand een tijd had genoteerd, nadat Carlos Sainz spinde en zijn McLaren niet meer aan het rollen kreeg. Na de opheffing van de code rood was Verstappen met 1.28,025 snel, maar Hamilton bijna een halve tel sneller. Verstappen hield wel Valtteri Bottas net achter zich. Alle drie starten ze morgen op de gele mediumband.

Ook in Q3 kon Verstappen beide Mercedessen in de eerste run nog scheiden. Hij verbeterde zijn snelste tijd stevig. De marge met Hamilton, die zich eerder deze maand al verzekerde van zijn zevende wereldtitel, slonk tot anderhalve tiende. Toch klonk de Limburger over de boordradio niet tevreden.

In de allesbeslissende laatste run verbeterden Hamilton en Bottas hun tijd stevig. Verstappen gaf uiteindelijk vier tienden toe op de Brit en een kleine drie op de Fin. Het is pole nummer 98 voor Hamilton, die dit jaar zijn honderdste kan verzilveren, als hij ook in de resterende races het snelst is in de kwalificatie.

,,Het was best een goede ronde”, zei Verstappen over zijn laatste vliegende ronde. ,,Ik had ietsje te weinig grip op de achterbanden in de langzame corners vandaag. Maar over het algemeen was het een degelijke kwalificatie. Laten we hopen op een enerverende race.” Of het een voordeel is dat teamgenoot Alexander Albon naast hem start? ,,Dat weet ik niet. Ik focus me op mezelf en de Mercedessen. En dan is het afwachten wie ons kan volgen.”

Volledig scherm Max Verstappen op het Bahrain International Circuit. © EPA

