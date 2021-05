Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd in laatste vrije training

Verstappen had gisteren in de eerste vrije trainingen tot twee keer toe genoegen moeten nemen met de tweede plaats, beide keren achter een Mercedes-coureur. Net zoals voor de eerste twee races van het seizoen eindigde de Nederlander in de laatste oefensessie wel bovenaan de tijdenlijst (1.18,489). Opgeteld met vorig seizoen is het zelfs al de zevende keer op rij dat Verstappen in de derde vrije training de snelste is.