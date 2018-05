Verstappen tweede achter Ricciardo in eerste training Monaco

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd neergezet. De Nederlandse coureur van Red Bull moest op het smalle stratencircuit alleen zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden. Ricciardo was de beste in 1.12,126, het snelste rondje van Verstappen ging in 1.12,280. Beiden deden dat op de hypersofts, de nieuwe en zachtste band van Pirelli.

Verstappen moest zich na de training wel bij de stewards melden. De Nederlander verremde zich in de eerste bocht en schoot daardoor rechtdoor. Hij reed achteruit terug het circuit op, maar hinderde daarbij wel een andere coureur. Verstappen moet zich daarvoor verantwoorden.



De Red Bull-coureurs toonden aan dat hun bolide uitstekend uit de voeten kan op het bochtige en smalle circuit in het prinsdom. Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en leider in de WK-stand, eindigde in zijn Mercedes als derde (1.12,480). De Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen klokten respectievelijk de vierde en vijfde tijd.



Red Bull moet het op pure snelheid afleggen tegen Mercedes en Ferrari, maar in Monaco draait het vooral om hoe de auto zich gedraagt in de bochten. Juist daar is de RB14 van Ricciardo en Verstappen op z'n best. Veel zal afhangen van de kwalificatie op zaterdag, omdat inhalen in de nauwe straten nagenoeg onmogelijk is. Verstappen wil zondag dus zo ver mogelijk van voren starten.



Vorig jaar begon de Nederlander vanaf plek vier en eindigde hij gedesillusioneerd als vijfde. Verstappen zat toen na een vroege pitsstop de hele race vast achter de Mercedes van Valtteri Bottas. In 2015 en 2016 eindigde zijn race in de vangrails.