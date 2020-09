Verstappen uit irritatie na vijfde plek in kwalificatie: ‘Ik heb alles geprobeerd’

,,Het is gewoon geen goed weekend voor ons", viel Verstappen met de deur in huis. Net als in de trainingen voelde zijn RB16 weer niet goed. ,,Ik heb alles geprobeerd aan de auto: minder downforce, medium, veel... de auto omgegooid qua balans en uiteindelijk rij je altijd dezelfde rondetijd. Dus dat geeft gewoon aan dat er geen goede balans in de auto zit.”



Ondanks dat hij vanaf de derde startrij begint aan de race op ‘the Temple of Speed', is Verstappen wel nog altijd de grote favoriet om met de Mercedessen naar het podium te gaan morgen. Dat mocht hij nog nooit eerder op dit circuit. ,,Ja, maar wij gingen dit seizoen in met de veronderstelling dat we met Mercedes gingen vechten. Nu sta je hier in Monza achter een McLaren en een Racing Point. Dat is gewoon niet goed. Ook ten opzichte van vorig jaar denk ik dat de auto hier niet zo goed voelde. Vorig seizoen was heel goed, maar dit jaar... Het is duidelijk dat de auto nog steeds heel gevoelig is aan de achterkant wanneer je met minder downforce gaat rijden. Dat breekt ons gewoon op nu.



